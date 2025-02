LANCE LIVRE 14-02-2025

Parcerias em Brasília

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano, Samuel Oliveira, participou nesta semana do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, que ocorreu entre terça e quinta-feira (11 a 13/02) no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.



Representando o prefeito

Representando o prefeito Pedro Ishi, o chefe da pasta buscou estreitar laços com o governo federal e adquirir conhecimentos que beneficiem a gestão municipal.



Pontos altos do evento

Um dos pontos altos do evento para Suzano foi o diálogo com representantes da Secretaria de Relações Institucionais para o acompanhamento de convênios em andamento e a apresentação de novas demandas por parte do município.



Painéis

Além disso, a comitiva suzanense, composta ainda pela assessora estratégica da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), Carolina Umebayashi, e o engenheiro da pasta de Manutenção e Serviços Urbanos, Carlos Eduardo Bizinha, acompanhou diversos painéis que abordaram, entre outros temas, a infraestrutura das cidades.



Aproximação

Coordenada pela Secretaria de Relações Institucionais, o evento teve o objetivo de aproximar o governo federal e as cidades, facilitando o acesso a informações essenciais, recursos e ferramentas voltadas para gestores municipais e estaduais.



Três dias

Durante os três dias, mais de 170 atividades simultâneas foram programadas, incluindo palestras, debates e oficinas, que abordaram temas como assistência social, turismo, agricultura, governança climática e eventos extremos. Essas ações visam capacitar os gestores municipais para a implementação de políticas públicas inovadoras, inclusivas e sustentáveis.