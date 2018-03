Lance Livre 14-03-2018

PTB

O PTB Afro de Poá realiza hoje, às 19 horas, a posse do presidente do Movimento Municipal. O escolhido é o jornalista e ativista cultural Honório Costa, conhecido por sua luta e ativismo em prol do movimento negro.

300 municípios

De acordo com o partido, o movimento promovido pelo PTB, está em mais de 300 municípios do Estado de São Paulo.

Roberto Jefferson

A cerimônia de posse em Poá acontece na Câmara. O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, é esperado para o evento.

Cadastramento biométrico

Na reta final do cadastramento biométrico obrigatório, com término nos dias 23 e 27 de março, 32 municípios paulistas, incluindo Guarulhos, registram baixo comparecimento, com percentual abaixo de 70%. Ao todo, 390.819 (32,76%) eleitores correm o risco de ter o título cancelado.

Eleitores

Os eleitores desses municípios devem cadastrar as digitais para votar nas eleições gerais de 2018 e para não ter, ainda, certas restrições na vida civil.

O que levar

Para fazer a biometria, é preciso levar documento original de identificação com foto, comprovante de residência emitido nos últimos três meses e título eleitoral, caso tenha.

Comodidade

Para maior comodidade, o eleitor pode agendar o seu horário pelo site, exceto em Guarulhos, que não está trabalhando com agendamento.