LANCE LIVRE 14-03-2025

Reunião com representantes da Igreja Católica

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), se reuniu com representantes da Igreja Católica.



Expectativas

Ele apresentou as expectativas e os projetos relacionados ao mandato. O prefeito afirmou que a Prefeitura continua à disposição para parcerias em ações e eventos que são realizados no município.



Desafios

O prefeito afirmou que a conversa também foi sobre os desafios que a “situação econômica do País impõe a todas as cidades”. “Estamos empenhados em conduzir o governo sem deixar de atender aos anseios da população. E ter junto a nós instituições sérias e que fazem a diferença na vida das pessoas é sempre importante”, disse o prefeito.



Presenças

A reunião contou com a presença dos padres Luiz Ricardo, Lazinho, Cláudio Taciano, Luiz Hidalgo, Ronaldo, André Luiz, Renato, Orlando, Emerson e Sérgio.



Secretários

Também estiveram na reunião, os secretários de Governo, Alex Santos, e de Meio Ambiente, André Chiang, além do ex-vereador Joaquim Rosa.



Comunidades

“Andar lado a lado com as paróquias e as comunidades católicas tem sido fundamental para o desenvolvimento de atividades em prol daqueles que mais precisam e para tornar Suzano cada vez mais saudável, sustentável e humanizada”, disse o prefeito.



Departamento da Mulher

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, lembrou que, nesta semana, o Departamento da Mulher completou um ano. “Desde a abertura oficial, em março do ano passado, o espaço já garantiu mais de 460 atendimentos às mulheres suzanenses, auxiliando em diferentes tipos de demandas”, disse. O departamento é comandato pela advogada Maria Margarida Mesquita.