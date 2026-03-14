LANCE LIVRE 14-03-2026

Coletiva de imprensa para cronograma em Suzano
O prefeito Pedro Ishi (PL) fará, na segunda-feira (16), coletiva de imprensa para apresentar o cronograma de atividades da administração municipal para o mês de aniversário de 77 anos da cidade.
Roberto Simonsen e Terminal de Palmeiras
Dentre outros anúncios, o prefeito deve anunciar as datas de inaugurações de obras. Estão na lista o prolongamento da Avenida Roberto Simonsen e o Terminal de Palmeiras.
Troca de ingressos
Ainda haverá o anúncio do formato de troca de ingressos solidários para os shows previstos para mais uma edição do evento particular “Suzano Music Festival”. A coletiva será às 10 horas no Cineteatro Wilma Bentivegna.
II Noite do Bem
A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, Déborah Raffoul Ishi, está organizando a II Noite do Bem, com assessoria do colunista social do DS, Gil Fuentes, para o dia 28 de março, às 20 horas, no Suzano Futebol Clube, o Suzaninho.
Doações
O encontro tem como finalidade arrecadar cestas básicas e fraldas descartáveis infantis que serão doadas para a população em vulnerabilidade.
Chuva
Por conta das fortes chuvas o evento – que era para ter sido realizado em janeiro – movimentará o final de março, com jantar etiquetado pelo Buffet Síntese do Sabor e animado pela Brasil Filarmônica Wind Orquestra, sob os acordes do Maestro Binho.