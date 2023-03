Lance Livre - 14-03-23

Reunião

com Kassab

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), participou, no final de semana, de reunião com o secretário estadual de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab. Ele tratou de apoio a Suzano e às cidades do Alto Tietê, após as fortes chuvas nos últimos dias.



Ações imediatas

O prefeito solicitou ações imediatas, como a doação de colchões e kits de limpeza e de higiene pessoal, assim como apoio em trabalhos de zeladoria e manutenção, com possibilidades de investimentos direcionados.



Solicitações

O prefeito disse que fez também solicitações para efeitos a médio prazo, para evitar alagamentos, como o desassoreamento do Rio Tietê e um estudo técnico de maior fluidez e vazão da água.



Ferraz

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (PSDB), passou o final de semana vistoriando áreas na cidade atingidas pelas chuvas. No sábado, ela esteve no bairro São João, junto com as unidades da Defesa Civil do município e do Estado.



Ações imediatas

A prefeita afirmou que verificou as ações imediatas sobre uma calçada destruída devido à forte chuva na cidade. A prefeita afirmou que as equipes da Prefeitura “estão nas ruas prestando todo o suporte à população”.



Iniciativas

emergenciais

A Secretaria de Obras esteve no local, cujo parte da calçada cedeu, para verificar iniciativas emergenciais para um melhor escoamento da água evitando ainda mais infiltrações.



Interdição

A Secretaria de Transporte e Mobilidade de Ferraz interditou a rua e liberou apenas para trânsito local, desviando o itinerários dos ônibus.



Força Tarefa

Em Itaquá, o prefeito Eduardo Boigues (PP), determinou uma Força Tarefa para ajudar a quem precisa. Ele disse que a cidade conta com um mutirão de esforços para atender às famílias do bairro Maria Augusta, Vila Japão e Vila Sonia. “Acolhimento, banho, lavagem de roupas, comida, doações, para devolver a dignidade da nossa gente. Ninguém será esquecido”, disse.