Lance Livre 14-04-2020

Um em

cada quatro

Um em cada quatro municípios do Estado tem pelo menos um caso confirmado de coronavírus. O balanço é do governo do Estado.

162 cidades

São 162 cidades com pelo menos um caso. Isso representa crescimento de 63,6% em uma semana. Os óbitos já atingem 63 municípios de São Paulo.

Crescimento

Segundo o governo estadual, os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 73,4% das mortes.

Secretária de

Administração

Causou grande surpresa a informada dada pelo DS dando conta de que a secretária de Administração de Suzano, Cintia Renata Lira, testou positivo para Covid-19 e ficará em isolamento por 14 dias.

Resultado

Ela concedeu entrevista ao jornal informando que o resultado do teste foi entregue na quinta-feira (9). "Fiquei sem chão. O vírus está na nossa porta", disse a secretária.

Assintomática

Ela está assintomática. Decidiu fazer o teste porque um assessor da Prefeitura testou positivo para coronavírus.

Outros testes

na Prefeitura?

O fato de a secretária de Administração ter contraído o coronavírus pode levar a outros testes em membros do primeiro escalão da Prefeitura de Suzano.

Linha de frente

Há, sem dúvida, uma grande preocupação com quem está na linha de frente.

Merenda escolar

Foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) a Lei Federal 13.987/2020 que autoriza, em caráter excepcional, a distribuição imediata da merenda escolar, em razão da situação de emergência por conta da pandemia da Covid-19 para todo o País.

Lei sancionada

Com a lei sancionada, enquanto durar a suspensão das aulas, os municípios poderão distribuir a merenda escolar às famílias dos alunos matriculados em suas redes de ensino, garantindo alimentação aos estudantes. As informações são da Conferência Nacional de Municípios (CNM).