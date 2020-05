Lance Livre 14-05-2020

Rafú Júnior

O médico e pré-candidato a prefeito de Ferraz de Vasconcelos pelo PL, Joseph Raffoul Junior, o Dr. Rafú Junior, anunciou, em suas redes sociais, ter contraído a Covid-19.

Internado

e estável

Ele está internado e seu quadro é estável. “Sou médico e estou na linha de frente.Orem por mim e por todas as pessoas que estão com este vírus. Tenho fé que tudo isso vai passar para voltar ao trabalho e continuar ajudando as pessoas”, disse Rafú.

Kátia Sastre

A deputada federal Kátia Sastre (PL) será a convidada do DS Entrevista nesta sexta-feira, às 18 horas. A transmissão será ao vivo pelo Instagram do DS, ‘replicada’ também na Página do Facebook do jornal.

Procon

As cidades da região reforçam a fiscalização, por meio dos Procons, aos estabelecimentos que adotam preços abusivos.

Multas

Enquanto isso, passados dois meses desde que a Covid-19 foi reconhecida como calamidade pública pela Organização Mundial da Saúde, a Secretaria Extraordinária de Defesa do Consumidor e o Procon-SP do Estado já aplicaram mais de R$ 3 milhões em multas por práticas abusivas, em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor.

Setores

Os setores que mais sofreram autuações foram as farmácias, com multas em torno de R$ 2,3 milhões, e os supermercados, multados em cerca de R$ 800 mil. Foram no total 12 supermercados, 12 farmácias, 8 revendedores de gás e mais dois estabelecimentos comerciais, totalizando 34 fornecedores até agora.

Eleições 2020

Os prazos eleitorais estão mantidos para as eleições de outubro deste ano e os partidos continuam seus preparativos com nomes para o pleito.

Curto período

A expectativa é de que as eleições não sejam adiadas. Mas se forem que seja por um curto período, evitando assim o prolongamento do mandato de prefeitos e vereadores eleitos em 2016, segundo defendem os partidos.