LANCE LIVRE 14-05-2023

Sindpesp convoca

policiais civis

O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (Sindpesp) convoca policiais civis para tratar do reajuste salarial proposto pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para as forças de segurança.



Plenária

A entidade realizou plenária na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) na terça-feira (9/5), às 17h30.



Insatisfação

Na oportunidade, a entidade reiterou sua insatisfação com o Projeto de Lei Complementar (PLC) elaborado pela Secretaria de Segurança Pública bandeirante e que prevê maior correção para a Polícia Militar (PM) em detrimento da Polícia Civil.



Diferenciação

A diferenciação veio a público no início da semana passada, quando o Poder Executivo Paulista protocolou na Alesp a matéria, que, agora, segue para a apreciação da Casa de Leis e, posteriormente, para votação. Segundo noticiado pela Imprensa e confirmado pelo próprio secretário de Estado de Segurança Pública, Guilherme Derrite, delegados e demais profissionais da Polícia Civil não terão o mesmo reajuste proposto para os militares.



Percentuais

Enquanto o delegado terá correção entre 14% (classe especial) e 20,7% (terceira classe), e o investigador entre 16% (classe especial) e 24,6% (terceira classe), o subtenente e o soldado de segunda classe da PM receberão aumento, respectivamente, de 30,8% e de 31,6%.



