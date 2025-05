LANCE LIVRE 14-05-2025

4ª Festa do Divino

O presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama (PL), recebeu nesta terça-feira (13) o padre Domingos Alonso de Jesus e Antonio Carlos Machado, o Tio Toninho. Eles são os organizadores da 4ª Festa do Divino Espírito Santo, que acontecerá nos dias 13, 14 e 15 de junho, no Parque Max Feffer.



Shows

O evento contará com shows ao vivo, brincadeiras para as crianças, praça de alimentação, exposição de artigos religiosos e uma série de atividades. A programação completa será disponibilizada pela Paróquia Divino Espírito Santo nos próximos dias.



Deputados André do Prado e Marcio Alvino

O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado André do Prado, e o deputado federal Marcio Alvino visitaram a Santa Casa de Santa Isabel, onde conheceram as obras da nova ala da unidade de saúde.



Recepção

Os parlamentares foram recebidos pelo provedor da Santa Casa, Benedito Machado, e pelo gerente administrativo, Alexandre Maia. A visita contou ainda com a presença das lideranças locais Evaldo Barbosa, Clebão e do vereador Chico do Mercado.



R$ 1 milhão

Juntos, os deputados já destinaram R$ 1 milhão para o início das obras e anunciaram mais R$ 3 milhões para viabilizar a construção da nova estrutura, que irá ampliar e modernizar o atendimento na Santa Casa, referência para toda a região.



Compromisso

“Temos compromisso com a Santa Casa. A saúde é prioridade, e vamos seguir lutando, ao lado do povo de Santa Isabel, para garantir uma estrutura mais digna, moderna e acolhedora para quem mais precisa”, afirmou o deputado André do Prado.