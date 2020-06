Lance Livre 14-06-2020

Novo comandante

O novo comandante do 32º Batalhão da Polícia Militar (PM), tenente-coronel Marcos Renesto, esteve em Suzano nesta semana. Ele se reuniu com o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) com o objetivo de estreitar laços e firmar parcerias para o setor da Segurança Pública.

Outros prefeitos

O comandante deve visitar outras prefeituras e ser recebido pelos demais prefeitos das cidades da região.

CSI

Em Suzano, o oficial aproveitou para conhecer as instalações da Central de Segurança Integrada (CSI).

Reduzir os índices de criminalidade

Segundo o comandante, o objetivo é reduzir os índices de criminalidade e dar continuidade aos trabalhos que estão sendo executados em parceria com a Prefeitura.

Plano de

Flexibilização

Na semana passada, o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, se reuniu virtualmente com vereadores e representantes dos órgãos de classe do município, com o objetivo de apresentar o plano de flexibilização para serviços e comércio que se enquadram na Fase 2 - Laranja do Plano São Paulo.

Definição

de horários

O setor de fiscalização terá de atuar com reforço, uma vez que o funcionamento será permitido a estabelecimentos comerciais de rua, das 10 às 16 horas.

Shopping

Além disso, o shopping da cidade deverá funcionar das 13 às 20 horas, com capacidade de atender até 30% do público e com restrição de alimentação no local e a proibição de atividades de lazer. Na sexta-feira, perto das 12 horas, já havia fila de clientes para entrar nas lojas.

Todos os prefeitos

Os prefeitos das cidades da região estão adotando as mesmas medidas. Na semana passada, foram acordadas durante reunião virtual, por meio do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). O objetivo é unificar as regras dos trabalhos e os serviços.

30%

Outro ponto importante é de que as empresas deverão funcionar com 30% de sua capacidade, o uso de máscaras segue sendo obrigatório.