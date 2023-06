LANCE LIVRE 14-06-2023

Walmir recebe

deputado estadual

O prefeito em exercício Walmir Pinto (PV) recebeu o deputado estadual Antônio Donato (PT) no gabinete na tarde de segunda-feira (12).



Demandas

Na ocasião, ambos trataram de demandas do município e sobre a busca por mais melhorias. Walmir agradeceu a visita, ressaltando que Suzano segue à disposição para novas ações e parcerias. “Olhamos sempre em frente, pensando no desenvolvimento do município. Agradeço o deputado Donato, bem como o professor Reginaldo Macedo, que também esteve aqui conosco”, destacou.



Debates regionais da Lei Paulo Gustavo

Para coletar demandas e sugestões à execução da Lei Paulo Gustavo no Estado, a Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, vai realizar encontros regionais nas cidades de Mogi das Cruzes (16 de junho, às 20 horas no no Auditório Escola de Inovação), Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Bauru, Registro e São Sebastião.



Sociedade civil

Os encontros com a sociedade civil visam informar, e principalmente, ouvir demandas e necessidades da sociedade civil para melhor execução da Lei Complementar.



R$ 3,8 bilhões

Dos R$ 3,8 bilhões do Fundo Nacional de Cultura, a Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo receberá R$ 356 milhões e mais R$ 372 milhões serão repassados diretamente aos municípios.



Sobre a Lei

A Lei Complementar nº 195 de 08 de julho de 2022, conhecida como Lei Paulo Gustavo, foi criada para incentivar a cultura e garantir ações emergenciais, em especial as demandadas pelas consequências do período da pandemia de Covid-19 no Brasil, a lei homenageia o ator que faleceu em decorrência da doença em maio de 2021.