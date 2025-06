LANCE LIVRE 14-06-25

Emprego

Suzano quer ampliar a oferta de empregos, apesar de os números do Ministério do Trabalhno, por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), ter sido positivo.



Parceria

O município quer colocar em prática a parceria com o governo do Estado na construção do Programa de Empregabilidade Inclusiva (PEI). A iniciativa visa promover a inserção e a permanência de Pessoas Com Deficiência (PCDs) no mercado de trabalho, além de oferecer suporte técnico, qualificação profissional e acompanhamento contínuo. Ou seja, garantir postos de trabalho para quem tem deficiência.



Iniciativa

A iniciativa é fruto de uma articulação das Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e de Governo de Suzano com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Econômico e dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O objetivo central é ampliar a empregabilidade com base na escuta ativa das necessidades da população PCD e das demandas reais do setor produtivo da região.



Fim do prazo

A Justiça Eleitoral cancelou 1.304.783 títulos no Estado de São Paulo de eleitores que não votaram, não justificaram a ausência em três turnos consecutivos de eleição nem regularizaram a situação por meio do pagamento de multa. O número de cancelamentos no estado corresponde a 25% do total do país, que foi de 5.042.047 documentos cancelados.



19 de maio

O prazo para regularizar o título e evitar o cancelamento terminou em 19 de maio. O cancelamento automático dos documentos com pendência, previsto na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nº 23.737/2024 e no Provimento da Corregedoria-Geral Eleitoral nº 1/2025, foi processado entre a última sexta (30/5) e segunda (2/6).

A maioria dos que tiveram o título cancelado no estado é homem (728.431, o equivalente a 55% do total).