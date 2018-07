Lance Livre 14-07-2018

Nomes de santos

Um levantamento divulgado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) mostra a relação entre as cidades com nomes de santos e os principais festejos juninos do País.

Cerimônias

A entidade destaca que a temporada oficial vai de junho até o final de julho, e é quando ocorre a maioria das cerimônias ligadas à religião católica.

580 municípios

No total, 580 municípios – o que representa cerca de um em cada dez – têm nome de santos ou fazem alguma referência a eles em sua denominação. Santos, santo, são, santa, aparecida e nossa senhora são os mais comuns, segundo levantamento da CNM.

Líder no ranking

A pesquisa da CNM mostrou que o Estado com mais municípios com nomenclatura religiosa é Minas Gerais, com 15,0%; seguido de São Paulo, com 10,2%; e do Rio Grande do Sul, com 9,7%.

Regiões

Quando se analisa as regiões brasileiras, o Nordeste possui o maior número de municípios que fazem referência a nomes de santos, com 198 cidades; o Sudeste tem 167; o Sul conta com 129; o Centro-Oeste e o Norte apresentam 44 e 42 municípios, respectivamente.

Vínculo histórico

Ainda segundo a pesquisa da CNM, tantos esses municípios como os festejos ocorrido no período, segundo o mapeamento, demonstram o vínculo histórico da religião católica dos colonizadores em território nacional.

10 mil habitantes

De acordo com o trabalho desenvolvido pela CNM, pequenas cidades – com até 10 mil habitantes – possuem maior tendência a ter municípios com tais denominações.

Celebrações

Com base nos números do governo federal, cerca de 140 festas devem ser promovidas até o final deste mês, em todos os Estados brasileiros, segundo a CNM. A maior parte é de celebração a Santo Antônio, São João e São Pedro. Segundo estimativa da entidade, só em junho, foram 54 comemorações de São João; 38 de Santo Antônio e 20 de São Pedro.