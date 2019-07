Lance Livre 14-07-2019

Eleições

municipais

As eleições municipais só acontecem em 2020, mas muitos pré-candidatos estão fazendo contas para saber como montar estratégia para bancar suas campanhas.

Proibição

É expressamente proibido o financiamento privado de campanhas. Desta forma, o candidato terá que desenvolver um plano para arrecadar recursos, seja ela financiamento próprio ou coletivo.

Perfil

Cada candidato tem um perfil diferente, mas a maioria deve usar estratégia de marketing.

Painel Jornalismo de Dados analisa recursos da

Previdência

Reportagem do portal Painel Jornalismo de Dados mostrou, na semana passada, que no último ano, os benefícios pagos pelo Regime Geral da Previdência Social injetaram, nas dez cidades do Alto Tietê, R$ 3,8 bilhões.

11 vezes mais

que o FPM

Segundo a reportagem, assinada pela jornalista Jamile Santana, o valor pago pelo INSS é 11 vezes maior do que o repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) – transferência constitucional que devolve às cidades parte da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) – paga às cidades da região.

Mogi das Cruzes

Ainda segundo a reportagem do Painel Jornalismo de Dados, Mogi das Cruzes é a cidade que tem a maior influência dos benefícios na economia. No ano passado o INSS pagou R$ 1,4 bilhão a aposentados e pensionistas.

25 vezes

O valor é 25 vezes maior do que o FPM recebido no ano (R$ 56 milhões) e quase o mesmo volume da receita do município que, em 2018 chegou a R$ 1,5 bilhão. Se considerada apenas as aposentadorias, o impacto também é grande: 16 vezes maior do que o FPM. A cidade tem 41.906 aposentados e o maior salário médio da região: R$ 1.829,76.