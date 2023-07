LANCE LIVRE 14-07-2023

Rua Luiz Bianconi

O vice-prefeito Walmir Pinto e o secretário municipal de Manutenção e Serviços e Urbanos, Samuel Oliveira, conferiram na última terça-feira (11) as obras que estão sendo realizadas na rua Luiz Bianconi, no Jardim Carlos Cooper.





Novo asfalto

A via está sendo preparada para receber novo asfalto no mês que vem e garantirá melhorias na mobilidade dessa região, que também será contemplada com a revitalização da Avenida Manoel Casanova.





R$ 3,6 milhões

Para a viabilização de ambos os serviços estão sendo investidos R$ 3.605.063,88. Os recursos foram provenientes de emenda destinada pelo então deputado estadual Estevam Galvão, durante seu último mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), no valor de R$ 3 milhões, além de contrapartida por parte da Prefeitura.





CIC de Ferraz

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (Podemos), recebeu, nesta quinta-feira (13), a visita do secretário de Justiça e Cidadania, Fábio Prieto de Souza.





Fundação Casa

O presidente da Fundação Casa, João Veríssimo Fernandes, também esteve na cidade.





O 1º do Estado

O secretário de Justiça visitou o Centro de Integração da Cidadania (CIC). Segundo a prefeita, dos 18 CICs existentes no Estado, o de Ferraz foi o primeiro a ser contemplado com a visita do secretário e do presidente da Fundação Casa. “Essa atenção demonstra o reconhecimento do nosso trabalho em prol da justiça e da cidadania em nossa região”, disse.