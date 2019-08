Lance Livre 14-08-2019

PSL na região

O PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, se prepara para se fortalecer nas cidades do Alto Tietê. A expectativa é disputar as eleições em todas as cidades.

Cartilha

Conforme reportagem do jornal Gazeta do Povo, o PSL já prepara uma cartilha de princípios.

Alinhamento

Segundo a reportagem, focada nas eleições municipais de 2020, a sigla quer buscar pessoas alinhadas com legenda. O objetivo é ter um instrumento para “enquadrar” os filiados que não seguirem as diretrizes do partido.

Carona?

Conforme a reportagem, internamente, o PSL identificou que candidatos pegaram carona na popularidade de Bolsonaro em 2018. O texto ficou a cargo da executiva nacional do partido e prevê da agenda liberal na economia à pauta conservadora nos costumes.

100 mil habitantes

Conforme reportagem da Gazeta, a expectativa do PSL é de ter um candidato à Prefeitura em cada cidade com mais de 100 mil habitantes nas próximas eleições.

Biometria

A Justiça Eleitoral cadastrou as digitais de mais de 3 milhões de cidadãos no Estado de São Paulo desde o mês de janeiro.

Número alcançado

O número foi alcançado nesta terça-feira (30), conforme a contabilização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e comprova a evolução da campanha da biometria.

Comparecimento

Atualmente, são 3.019.367 os eleitores paulistas que compareceram para a biometria em 2019, sendo mais de 1 milhão nos últimos 40 dias.

Reforço na

divulgação

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) tem cada vez mais intensificado a divulgação da biometria, inclusive realizando plantões, em um sábado por mês, para facilitar o atendimento do eleitor que não tem disponibilidade nos dias da semana.