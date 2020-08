Lance Livre 14-08-2020

O papel dos

deputados

nas eleições

Os deputados estaduais da região vão ter papel fundamental nas eleições municipais deste ano.

Apoios

Neste período de pré-campanha vão anunciar apoios e ajudar os políticos dos seus partidos.

DEM, PL e PSL

Estevam Galvão (DEM), André do Prado (PL), Marcos Damásio (PL) e Rodrigo Gambale (PSL) vão atuar para ajudar os integrantes dos seus partidos nas cidades da região.

Corte de gastos

Prefeituras das cidades da região torcem para que o programa de contingenciamento, do governo do Estado, para superar a crise causada pelo novo coronavírus, não afete o andamento de obras nos municípios.

Fatec

O DS mostrou, na edição de ontem, que o programa estadual vai afetar as obras da Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Suzano.

Centro Paula

Souza

O Centro Paula Souza (CPS) - responsável pelas unidades da Fatec no Estado - informou que aguarda novas orientações do Governo do Estado para poder elaborar o edital de licitação das obras, uma vez que o recurso de investimento “está contingenciado”. A verba está bloqueada.

Advogados contra as fake news

Advogados, bacharéis e estudantes de direito se reuniram para iniciar um projeto contra fake news. O evento, que contou com a participação de Juliane Gallo, bacharel em Direito e pré-candidata à prefeita de Ferraz de Vasconcelos, pretende monitorar e denunciar fake news em época de campanha eleitoral de todos os candidatos que se sentirem caluniados ou tiverem notícias falsas veiculadas contra sua imagem.

Página

As denúncias, que poderão ser feitas através de uma página nas redes sociais com o nome de ‘FakeNews Alto Tietê’, serão analisadas pelo grupo de juristas voluntários e anexadas para futura denúncia formal e processo judiciário.