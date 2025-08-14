LANCE LIVRE 14-08-2025

Jantar de gala da OAB Suzano
A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano promoveu na noite de segunda-feira (11) o Jantar da Advocacia. O evento, realizado no Apollo Grill do Shibata, “reuniu mais de 280 pessoas em uma celebração que enalteceu e valorizou a atuação da advocacia no município”, segundo organizadores.
Organização
Na oportunidade, o jantar, organizado pela Comissão de Eventos da OAB Suzano, presidida por Cintia Duarte, reuniu advogados e advogadas de diversas gerações e autoridades locais em homenagem ao Dia do Advogado, “garantindo uma forma diferente aos inscritos para confraternizar, reviver momentos marcantes e fortalecer laços na classe”.
Agradecimentos
No momento dedicado aos agradecimentos por parte da diretoria, o presidente da subseção, Fabrício Ciconi Tsutsui, afirmou que este foi mais um grande evento que, novamente, brindou o trabalho e a história da classe. "A advocacia é escrita no dia a dia, com perseverança e dedicação para servir à sociedade", concluiu.
Diretoria
A diretoria da OAB de Suzano é composta pelo presidente Fabrício Ciconi Tsutsui, pela vice-presidente Edjane Maria da Silva Sutero, pelo secretário-geral Cristian Ricardo Sivera, pela secretária-adjunta Antonia Prado Gasparotti e pela tesoureira Gabriella Gimenez Mello.