Lance Livre 14-09-2019

Tabata Amaral

em Suzano

A deputada federal pelo PDT de São Paulo, Tabata Amaral, estará hoje, em Suzano. Ela promove a oitava edição do Gabinete Itinerante, projeto de construção de políticas públicas e participação popular do mandato.

Tema

O tema prevenção e combate à violência contra mulher será discutido com a promotora de Justiça Gabriela Manssur.

Financiamento

da educação

Nas outras edições do Gabinete Itinerante, a deputada discutiu os desafios do financiamento da educação no Brasil, políticas públicas para a dependência química, ensino técnico e profissional no País, moda consciente, inovação e sustentabilidade e também sobre os conceitos de empreendedorismo feminino e social.

Programação

A programação começa a partir das 14 horas, no Casarão das Artes (Rua 27 de outubro, 271, Centro), com biblioteca itinerante e apresentações culturais. A partir das 15 horas, se inicia a conversa entre Tabata, a convidada e o público sobre o tema do evento.

Mensagens de

títulos cancelados

Frequentemente, eleitores entram em contato com a Justiça Eleitoral relatando terem recebido mensagens de e-mail ou via aplicativos de smartphones informando que seus títulos de eleitor seriam cancelados, informou ontem o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Comunicados

Segundo o TSE, esses comunicados pedem que o eleitor atualize a sua situação cadastral por meio de um link de origem duvidosa. Contudo, essas mensagens são falsas e, provavelmente, usadas por criminosos para coletar informações das pessoas que podem, consequentemente, ser usadas em golpes.

E-mails ou

mensagens

De acordo com o TSE, é muito importante frisar: a Justiça Eleitoral nunca usa e-mails ou mensagens de smartphones para fazer comunicados aos eleitores.