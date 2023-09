LANCE LIVRE 14-09-2023

Ashiuchi parabeniza Bertaiolli

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), parabenizou o deputado federal Marco Bertaiolli (PSD) pelo ingresso como conselheiro no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE).



Aprovação

Nesta semana, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou Bertaiolli para o cargo no Tribunal.



Conquista

“Parabenizo o deputado por esta grande conquista. É um verdadeiro marco em sua trajetória na gestão pública. Bertaiolli é um nome importante não só para Mogi das Cruzes e para o Alto Tietê, mas para todo o País”, disse o prefeito.





Reconhecimento

O prefeito afirmou que o reconhecimento “por seu trabalho o trouxe até aqui, sendo sempre pautado pela transparência, pela lisura e seriedade na administração pública”, disse.





Nova comandante

O prefeito de Suzano também recebeu, nesta semana, o capitão do 2º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Suzano, Marcos Carbonel. Ele estava acompanhado do tenente-coronel do 17º Grupamento do Alto Tietê, Marcos César Carnevale. Os dois apresentaram a nova comandante do posto de Bombeiros de Suzano, Raielly Soares. Também explicaram a reorganização do comando da região.





Reforço

O prefeito afirmou que, na ocasião, aproveitou para reforçar o apoio da gestão e desejar boas-vindas à comandante Raielly, que é de Salesópolis e agora assume o cargo em Suzano. “Não tenho dúvidas de que vão prosseguir com toda a eficiência de costume do Corpo de Bombeiros”.