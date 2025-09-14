LANCE LIVRE 14-09-2025

OAB Suzano encerra 1ª edição do projeto ‘Advocacia na Prática’
A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) encerrou na última segunda-feira (09/09) a 1ª edição do projeto “Advocacia na Prática”. A iniciativa inovadora promoveu 15 aulas presenciais voltadas à formação prática, à troca de experiências e à atualização profissional da advocacia na região.
Ciclo
O ciclo foi concluído com a palestra de Rafael Fernandes dos Santos, que abordou o tema “A Prática Advocatícia no Tribunal do Júri”, realizada na sede da entidade, localizada na rua Baruel, nº 592, na Vila Adelina.
4 de agosto
Iniciado em 04 de agosto, o projeto reuniu 85 inscritos e registrou a participação de mais de 100 pessoas ao longo da programação, com média de 30 presentes assíduos nos encontros. A cada semana, diferentes áreas do Direito foram exploradas por presidentes de comissões e advogados convidados, que compartilharam conhecimento prático e experiências do dia a dia forense.
Novas etapas
A 1ª edição já abre espaço para novas etapas do projeto, consolidando o compromisso da subseção em oferecer formação contínua, ampliar a troca de experiências e fortalecer a atuação da advocacia local.
Atuação conjunta
De acordo com a diretoria, a atuação conjunta das comissões foi essencial para o êxito da iniciativa.
Presidente da OAB
O presidente da OAB Suzano, Fabrício Ciconi Tsutsui, celebrou a realização do projeto e reforçou o papel da subseção na valorização e capacitação da advocacia.