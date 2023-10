LANCE LIVRE 14-10-2023

Secretário de Meio Ambiente

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, participou da cerimônia de formatura de 20 alunos do projeto Formare, uma iniciativa voltada ao desenvolvimento de jovens em situação de vulnerabilidade social para a educação profissional e o mercado de trabalho.



Voluntariar

A atividade, realizada pelo Programa Voluntariar, da Suzano SA em parceria com a Fundação Iochpe e a Prefeitura de Suzano, foi acompanhada pelos diretores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Marcos Manrique e Arrones Dainez Júnior. Também estiveram presentes o gerente executivo industrial da Suzano SA, Alexandre Lanna, e a coordenadora de Voluntariado e Projetos de Formação, Elisabete Flores.



Serviço on-line da Justiça Eleitoral

Eleitoras e eleitores de São Paulo podem acessar os serviços eleitorais diretamente de casa, sem precisar ir ao cartório eleitoral. Por meio de atendimento on-line, disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), é possível fazer alistamento (primeiro título), revisão e transferência do título eleitoral, emitir certidões e pagar multas, entre outras operações.



Título de eleitor

Para solicitar alistamento, revisão e transferência do título de eleitor, basta preencher o formulário do Título Net com os dados pessoais e anexar imagens da seguinte documentação: frente e verso do documento oficial de identificação, comprovante de residência e comprovante de quitação militar (apenas para pessoas do gênero masculino), além de fotografia (“selfie”) segurando o documento oficial de identificação.



Justificativa eleitoral

A página traz instruções de como realizar a justificativa de ausência às urnas e as consequências de quem não fizer.