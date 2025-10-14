LANCE LIVRE 14-10-2025

Rota do Yakisoba

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), oficializou no sábado (11) a criação da Rota do Yakisoba, iniciativa que tem como objetivo abrir uma nova perspectiva de turismo na cidade a partir da possibilidade de proporcionar, aos moradores e visitantes, a degustação de receitas distintas do prato em 11 restaurantes credenciados. O anúncio foi feito durante cerimônia realizada no Mercado Municipal, na região central.



Sabor

Todos que tiverem a oportunidade de conferir o sabor de cada um dos yakisobas experimentados receberão um selo e poderão deixar registrado seu prato favorito.



Estabelecimentos

O morador e o turista que quiserem degustar o yakisoba em Suzano poderão escolher entre a receita tradicional e as receitas diferentes que são elaboradas por cada um dos estabelecimentos credenciados.



Integração

A rota será integrada ao trabalho que está sendo desenvolvido pela Universidade de São Paulo (USP), para atualização do novo Plano Diretor de Turismo.



Desenvolvimento

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, afirmou que a oficialização da Rota do Yakisoba é um marco importante para o avanço do turismo na cidade.



Título de turismo

O prefeito Pedro Ishi reforçou que a cidade está colocando em prática ações relevantes para honrar o título de Município de Interesse Turístico (MIT). “Começamos a semana recebendo alunos e professores da USP, justamente com o objetivo de mostrar os pontos turísticos que temos e contribuir com o levantamento de informações e a definição de diretrizes para um novo trabalho nesta área”.