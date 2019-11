Lance Livre 14-11-2019

Juliane Gallo

A coordenadora do Procon,Juliane Gallo, se filiou ao PSDB. Ela é pré-candidata a prefeita de Ferraz de Vasconcelos nas eleições de 2020.

Evento do partido

Juliane participou, nesta semana, de evento do partido e recebeu o apoio do governador João Doria (PSDB) para disputar o pleito. Em um vídeo, durante evento, Doria confirma a pré-candidatura de Juliane.

Saulo Dentista

Em Poá, o vereador Saulo Teixeira Alberto da Costa (PSL), Dr. Saulo Dentista, lançou oficialmente sua pré-candidatura a prefeito durante a sessão na Câmara.

Discurso

Em seu discurso, o parlamentar destacou o apoio do deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira (DEM).

Reuniões

“Hoje, me coloco como provável pré-candidato ao Executivo poaense, após várias reuniões com o meu amigo deputado Estevam Galvão, líder do DEM na região, e meu grande incentivador. Há tempos venho trabalhando essa ideia e, creio, será mais uma opção para o eleitorado, junto com outros bons nomes”.

Outras cidades

Em outras cidades da região novos nomes devem ser lançados como pré-candidatos para disputar o pleito do ano que vem.

Greenpeace

Representantes do Greenpeace, organização não governamental de proteção ambiental, esteve na saída da estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) de Suzano conversando com a população para conscientizar sobre a importância da preservação ambiental.

Amazônia

O objetivo principal do grupo é conscientizar as pessoas sobre as queimadas na Amazônia e o óleo que atinge o litoral brasileiro - na semana passada o óleo alcançou praias do Espírito Santo.

Estado

Os representantes disseram que a atuação deles abrange todo o Estado de São Paulo, e frequentemente estão em cidades do Alto Tietê.