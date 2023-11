LANCE LIVRE 14-11-2023

Sessão da Câmara

Devido ao feriado da Proclamação da República (15), a sessão ordinária da Câmara de Suzano, que é realizada às quartas-feiras, será antecipada para esta terça-feira (14), às 18 horas.



Público

O público pode acompanhar os trabalhos no Plenário, que fica na Rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista, ou de forma on-line, pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) ou pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano). A transmissão é ao vivo e fica disponível para consulta.



Caep

A semana passada terminou com uma boa notícia na área de segurança para Suzano. O prefeito Rodrigo Ashiuchi anunciou no sábado, durante a inauguração da Base Operacional "GCM Jose Inacio”, da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, no Jardim Casa Branca, pouco antes do meio-dia, que o governo de São Paulo autorizou a criação da Companhia de Ações Especiais da Polícia Militar (Caep) em Suzano para promover o atendimento em todo o Alto Tietê.



PM

O local que abrigará essa divisão da Polícia Militar, que será subordinada a um Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), assim como seu efetivo, ainda será definido pelo Poder Executivo estadual. No entanto, os policiais que atuam em Caeps recebem treinamento do Comando de Policiamento de Choque, do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), entre outros grupamentos de elite pertencentes à corporação.



Autorização

A autorização da criação da companhia especial foi recebida com aplausos por todos os presentes que prestigiaram a entrega da base da GCM.