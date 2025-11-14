LANCE LIVRE 14-11-2025

Comissão de Fomento

Nesta semana, o DS mostrou que o prefeito Pedro Ishi (PL) assinou o projeto de lei que cria o certificado “Empresa Amiga do Fundo Social de Solidariedade”, uma forma de reconhecer empresas que contribuem com ações sociais. Também passou a valer o decreto que institui a Comissão Intersetorial de Fomento à Cadeia Produtiva Local (CPL), voltada a articular estratégias de desenvolvimento econômico e fortalecimento do comércio e da indústria suzanense.

Desenvolvimento

A cidade busca o desenvolvimento da indústria e do comércio. De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, o Poder Público tem a missão de ouvir o setor produtivo, propor políticas eficientes e reconhecer quem contribui para o avanço social e econômico da cidade.

Mais de 50 anos

Nesta semana, a Prefeitura de Suzano fez homenagens a dez empresas com mais de 50 anos de atuação em Suzano: Suzano Papel e Celulose, Uliana Indústria Metalúrgica Ltda, Metalúrgica Rocha Ltda, NSK Brasil Ltda, Pastifício Hirotani Seimen Ltda, Komatsu do Brasil Ltda, Emibra Indústria e Comércio de Embalagens Ltda, Tessin Indústria e Comércio Ltda, Bifum Brasil Alimentos e Chiang Produtos Alimentícios.

História econômica

As homenagens reconheceram o papel dessas companhias na construção da história econômica do município.

Saldo

Suzano tem um saldo positivo de mais de 10 mil empregos formais gerados entre 2017 e 2021, que colocaram Suzano como líder no Alto Tietê no período. Entre 2017 e 2024, mais de 24 mil pessoas foram capacitadas em cursos e oficinas de formação profissional promovidos pelo Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), pela Secretaria de Cultura e pela Secretaria de Esportes e Lazer.