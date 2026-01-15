LANCE LIVRE 15-01-2026

Centros de Referência serão ampliados
A Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS) vai ampliar a rede de Centros de Referência de Assistência Social (Cras) em 31 municípios paulistas (cidades da região estão na lista).
Investimento
O investimento de R$ 14,5 milhões permitirá fortalecer a Proteção Social Básica, ampliar a presença territorial do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e reduzir o déficit de cobertura existente no Estado.
1.234 unidades
Atualmente, São Paulo conta com 1.234 unidades de Cras distribuídas em todos os municípios. Ainda assim, 169 cidades apresentam necessidade de ampliação da cobertura, considerando critérios territoriais, populacionais e de vulnerabilidade social. Com a implantação das novas unidades, o Estado avança no enfrentamento desse déficit e amplia o acesso da população aos serviços socioassistenciais.
135 mil novas famílias
A iniciativa garantirá que cerca de 135 mil novas famílias passem a ter acesso aos serviços ofertados nos Cras, como o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), o atendimento em domicílio, o cadastramento e acompanhamento de famílias em situação de desproteção social, além da articulação com programas, serviços e benefícios da política de assistência social.
Lista de cidades
A lista de municípios beneficiada com a expansão do Cras traz Penápolis, Valparaíso, Dracena, Araraquara, Ibaté, São Carlos, Barretos, Bauru, Dois Córregos, Botucatu, Hortolândia, Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz Vasconcelos, Mogi das Cruzes, Itapecerica da Serra, Apiaí, Taubaté, Miracatu, entre outros.