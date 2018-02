Lance Livre 15-02-2018

Ministério do

Turismo

O Ministério do Turismo (MTur) atualizou a categoria dos municípios que compõem o Mapa do Turismo Brasileiro. A informação é do site da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) - www.cnm.org.br.

Crescimento

A atualização do instrumento revelou um crescimento da atuação do turismo em 358 cidades.

Estudo

O estudo também revelou queda no desempenho de alguns municípios, seja pela redução do seu fluxo turístico ou pelo encolhimento da mão-de-obra ou infraestrutura ligada ao setor.

Quatro variáveis

A partir de quatro variáveis de desempenho econômico – número de empregos, de estabelecimentos formais no setor de hospedagem, estimativas de fluxo de turistas domésticos e internacionais – os municípios foram divididos por letras, que vão de ‘A’ a ‘E’.

Classificação

De acordo com a nova classificação, 189 localidades subiram da categoria ‘E’ para ‘D’, tornando-as aptas a receber recursos federais para promoção de eventos, por exemplo.

A e D

Isso porque, segundo a Portaria do MTur 39/2017, somente municípios classificados entre ‘A’ e ‘D’ podem pleitear apoio a eventos geradores de fluxo turístico.

Publicação

Ainda de acordo com essa publicação, apenas 82 cidades desceram da categoria ‘D’ para ‘E’, deixando de participar do programa de apoio a eventos.

Área técnica

do turismo

A área técnica de Turismo da Confederação Nacional de Municípios (CNM) vem pautando junto ao MTur assuntos de interesses dos Entes locais e acompanha criteriosamente as ações referentes ao Mapa do Turismo.

Revistos

Destaca-se que foi a partir de pauta proposta pela Confederação em reunião do Conselho Nacional de Turismo que os critérios do Mapa foram revistos em 2016, inclusive quanto à periodicidade, que agora acompanha o mandato dos gestores municipais.