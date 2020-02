Lance Livre 15-02-2020

Paulo Pavione

O jornalista Paulo Pavione recebeu convite para integrar o quadro de professores dos cursos de extensão da Faculdade Paulo VI. Ele estará à frente das aulas de “Criação de Conteúdo para as Redes Sociais” e de “Alfabetização Digital”. Pavione atua na Secretaria de Comunicação Pública (Secop) de Suzano.

Café Filosófico

Ontem, a Diocese de Mogi das Cruzes realizou um Café Filosófico, com o tema “Sociedade do século XXI: apontamentos sobre o sentido existencial na atualidade”.

Entrada gratuita

O evento teve entrada gratuita e foi realizado na sede do Colégio Diocesano Paulo VI (Rua Firmino Mariano Dias, 36, Vila Figueira).

Evento

Quem está à frente das discussões é o mestre em Filosofia Moacir Ferreira Filho. Na oportunidade, foram apresentados os cursos de extensão da Faculdade Paulo VI.

Rio Tietê

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) desenvolveu a ferramenta 'Painel Rio Tietê. Com acesso pela internet por meio do link www.tce.sp.gov.br/paineldotiete, a plataforma apresenta os investimentos públicos e a situação dos contratos do Programa de Despoluição do Rio Tietê que estão em exame pelo TCESP. As informações são do site do Tribunal de Contas.

Obras

As obras, referentes às etapas III e IV do Projeto Tietê para ampliação da cobertura de coleta, transporte e tratamento de esgotos, são realizadas por meio da Sabesp e, em valores atualizados, as contratações somam mais de R$ 2,3 bilhões.

Avanço

Além de mostrar o avanço na execução dos contratos, o ‘Painel Rio Tietê’ traz informações sobre as medições realizadas pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) ao longo dos anos a respeito da qualidade da água do rio e do nível de saneamento básico dos municípios em que o Tietê é corpo receptor da carga poluidora.

Painel

O painel apresenta três índices que trazem a conclusão das medições. O Índice de Qualidade das Águas (IQA) faz uma avaliação relativa ao recebimento de efluentes orgânicos, principalmente esgotos domésticos, classificando o resultado da qualidade como ótima, boa, regular, ruim, péssima.