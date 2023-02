LANCE LIVRE 15-02-2023

Visita de animais domésticos

A visita de animais domésticos e de estimação em hospitais privados, públicos, contratados, conveniados e cadastrados no Sistema Único de Saúde (SUS) pode ser liberada em Suzano.



Projeto de lei

Um projeto de lei neste sentido deve ser votado nesta quarta-feira (15) na Câmara.

A autoria é do vereador Marcel Pereira da Silva (PTB), o Marcel da ONG. Permite a pacientes internados receberem a visita dos seus animais de estimação, que devem permanecer no local “por período pré-determinado e sob condições prévias”.



Justificativa

Na justificativa do projeto é ressaltada a “transcendência dos animais na vida dos seres humanos e no auxílio na qualidade de vida de uma forma geral, inclusive naqueles que necessitam de algum tratamento médico”.



Animal doméstico

Entende-se como animal doméstico e de estimação “todos os tipos que possam entrar em contato com os humanos sem proporcionar qualquer tipo de perigo, além daqueles utilizados na Terapia Assistida de Animais, como cães, gatos, pássaros, tartarugas, coelhos, hamster e outras espécies”.



Policial Katia Sastre

A ex-deputada federal do PL,Policial Katia Sastre, assumiu o cargo de assessora técnica na liderança do partido na Câmara Federal. A informação é do portal Metrópoles. Em outubro, ela não conseguiu a reeleição.



Nomeação no Diário Oficial

A nomeação, segundo o portal, foi publicada no Diário Oficial da União.



Eleições de 2018 e 2022

A ex-deputada ficou conhecida em 2018 após atirar e matar um assaltante que ameaçava mães de alunos em frente a uma escola em Suzano. Em sua primeira eleição, em 2018, ela obteve 264 mil votos. Em sua primeira tentativa de reeleição em 2022, Katia teve uma votação bem menor, de 60.330 votos.