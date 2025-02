LANCE LIVRE 15-02-2025

Takayama visita Rodrigo Ashiuchi

O presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama (PL), esteve em São Paulo para uma visita ao secretário do Verde e do Meio Ambiente e ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi. Ele estava acompanhado do secretário diretor geral de Planejamento e Gestão do Legislativo, Julio Mayer.



Ideias sobre trabalho

“Trocamos ideias sobre o trabalho que estamos desempenhando, ele em São Paulo e nós aqui em Suzano”, disse Takayama. “Agradeço pela recepção e que possamos continuar trabalhando em prol de Suzano.”



João Sabugo se reúne com secretário de Segurança

O vereador João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo, realizou uma reunião com o secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino. A ideia foi estreitar os laços com a Guarda Civil Municipal (GCM) e conhecer melhor as ações realizadas pela pasta, bem como os planos futuros da atual gestão para a área.



Valorização

O vereador fez questão de falar sobre a valorização dos guardas civis municipais: “Sei o quão importante é a GCM. Temos um efetivo cada vez mais motivado e que vem trazendo resultados expressivos para nossa municipalidade, por isso precisamos estimular e propiciar melhores condições de trabalho”, argumentou João Sabugo.