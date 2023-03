LANCE LIVRE 15-03-2023

GCM de Suzano

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano teve seu trabalho destacado durante a reunião do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do Centro, realizada em um condomínio da rua Martha, na Vila Urupês. As informações são da Secretaria de Comunicação Pública (Secop) de Suzano.



Autoridades de segurança

Participaram do encontro algumas das principais autoridades de segurança que atuam na cidade, como o secretário interino de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, e o subcomandante da GCM, André da Silva, que representaram a administração municipal. Claudinei Galo, da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana também participou.



Presenças

Estiveram presentes ainda o novo comandante da 4ª Cia. do 32º Batalhão da Polícia Militar (PM), capitão Raimundo José de Lima, e o novo delegado do 1º Distrito Policial de Palmeiras, André Garutti. Os dois iniciaram as atividades neste início de ano e aproveitaram a oportunidade para se apresentar aos representantes da população local e ao presidente do Conseg Centro, Ednilson Macedo Bezerra Vasconcelos.



Elogios

O Conseg ressaltou que uma parte da reunião foi dedicada aos elogios dos moradores e comerciantes pelo trabalho da GCM.



Afrânio

O secretário de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, reforçou a importância do reconhecimento por parte dos presentes e garantiu que este assunto é uma responsabilidade de todos. “Os elogios são fruto de um trabalho que vem sendo desenvolvido com muita competência”.



Parceria da UPA com o governo federal

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), apresentou nesta terça-feira (14), a nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas do Jardim Revista para o deputado federal Marcio Alvino (PL).



Conquista

Segundo o prefeito, “Alvino foi um importante parceiro para esta conquista, pois articulou recursos juntamente com o governo para retomar as obras que estavam paradas há décadas”.



No sábado

O novo equipamento será inaugurado neste sábado (18/03).