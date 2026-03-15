LANCE LIVRE 15-03-2026

Câmara pede o fim da escala 6x1
A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aprovou a Moção nº 15/2026, de autoria do vereador Iduigues Martins (PT), que apela ao Congresso Nacional para que seja aprovado o fim da escala de trabalho 6x1 no Brasil.
Argumento
A Moção argumenta que a atual jornada de trabalho, predominante em setores como comércio e serviços, obriga o trabalhador a exercer suas atividades por seis dias consecutivos com apenas um dia de descanso.
Benefício aos trabalhadores
“A medida beneficiará diretamente milhões de trabalhadores brasileiros, promovendo ganhos em saúde física e mental. Além disso, o fim desta modalidade de trabalho permitirá o fortalecimento de vínculos familiares e o aumento da produtividade e do nível de empregos", defende Martins.
Propostas de emenda
A propositura destaca que tramitam no Congresso Nacional diversas Propostas de Emenda à Constituição (PECs), como a PEC 8/2025, que visam reduzir a jornada de trabalho semanal, ampliar o período de descanso e promover melhores condições de vida à classe trabalhadora.
Ciência ao presidente Lula
Além de solicitar a aprovação das medidas, a Moção determina que seja dada ciência do apelo ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Hugo Motta e Davi Alcolumbre, respectivamente, e ao ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.