Lance Livre 15-05-2018

Caçambas

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) tornou obrigatório, através de uma resolução publicada em Diário Oficial, a instalação e uso de um sensor de segurança que avisa quando a caçamba de um caminhão está mal instalada, podendo causar riscos a outros veículos.

Medida de

segurança

A implantação do sensor serve como medida de segurança para evitar possíveis acidentes.

Agentes

de trânsito

A Prefeitura de Suzano informou, por nota, que os agentes de trânsito da pasta de transportes estão capacitados para fiscalizar todas as determinações do Contran. Segundo a administração, é feita orientação e autuação “sempre que necessário”.

Fiscalização

Segundo a Prefeitura, a responsabilidade da fiscalização das caçambas ficará com os Órgãos Executivos de Trânsito dos Estados, ou seja, o Departamento de Trânsito (Detran).

Proprietário

do veículo

Segundo informações do Contran, a instalação do sensor será de responsabilidade do proprietário dos veículos, no caso os caçambeiros, como são conhecidos os motoristas de caminhões caçamba.

Um ano

A resolução, com prazo de um ano, já está em vigor desde o dia 10. "A data de um ano começa a valer a partir da data de publicação no Diário Oficial e será obrigatório para todos os Estados da Federação", explica o Contran.

Eleições

As eleições se aproximam e os partidos em Suzano e nas demais cidades da região estão preparando lista de candidatos que devem disputar vagas na Câmara Federa e na Assembléia Legislativa de São Paulo.

Disputa acirrada

A disputa deve ser acirrada entre os candidatos do Alto Tietê neste ano.