LANCE LIVRE 15-05-2025

‘Fala, Vereador’ da TV Câmara de Suzano

Estarei nesta quinta-feira (15) no Programa da TV Câmara de Suzano “Fala, Vereador” para abordar a carreira e o jornalismo.



YouTube

O programa será conduzido pelo vereador Josias Mineiro (PCdoB) a partir das 15 horas e poderá ser acompanhado pelo Canal do YouTube da Câmara de Suzano.



Promoção da Igualdade Racial

Suzano terá neste sábado (17) a 1ª Conferência Municipal da Promoção da Igualdade Racial, um marco significativo no fortalecimento das políticas públicas voltadas à equidade racial no município. Organizado pelo Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir), com apoio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, o evento será realizado na Escola Municipal Antônio Marques Figueira (Rua Sara Cooper, 27 - Centro), das 8 às 17 horas, e deve atrair membros do Poder Público, autoridades e a sociedade civil.



Tema

Com o tema central “Igualdade e Democracia: Reparação e Justiça Racial”, a conferência pretende ampliar o debate sobre a superação das desigualdades raciais, fomentar a construção coletiva de propostas e reforçar o papel da sociedade civil na formulação e acompanhamento de políticas públicas.



Convite ao diálogo

“A conferência é um convite ao diálogo e à ação coletiva. Ela pretende fortalecer a articulação entre o Poder Público e a sociedade civil, promover escuta ativa e gerar encaminhamentos concretos que resultem em avanços reais na promoção da igualdade racial em Suzano. É muito importante a participação massiva da população para debatermos esse assunto fundamental para nossa sociedade”, declarou a presidente do Compir, Dayane Indiara Silva. Para o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, trata-se de um momento histórico para a cidade. “É um evento único”.