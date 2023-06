LANCE LIVRE 15-06-2023

Workshop com professores da USP

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a pasta de Planejamento Urbano e Habitação, deu início ao workshop “Proteção aos mananciais: unidades de conservação ambiental e outras alternativas” na manhã desta quarta-feira (14/06), na sede do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), no Centro de Suzano.



Iniciativa

A iniciativa faz parte da campanha do “Mês do Meio Ambiente”, promovida pela Prefeitura de Suzano, e contou com participantes da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP).



Acompanhamento

Com acompanhamento dos secretários André Chiang (Meio Ambiente) e Elvis Vieira (Planejamento Urbano e Habitação), o primeiro dia abordou uma série de vertentes relacionadas à proteção de recursos naturais e no desenvolvimento sustentável do município, tendo espaço para discussões e debates sobre experiências envolvendo mananciais, o uso da bacia hidrográfica e o florestamento responsável.



Pesquisadoras

Abrindo o workshop, as alunas e pesquisadoras da FAUUSP, Alexia Doria e Yone Maximiano, apresentaram um estudo feito pela dupla acerca da urbanização de Suzano, incluindo análises e propostas acerca da paisagem local e de métodos possíveis para a ampliação do ambientalismo na cidade.



Diretora de Planejamento

A diretora de Planejamento Territorial da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Eliene Corrêa Rodrigues Coelho, palestrou sobre os processos de adequação urbana que o município vem passando desde 2017, quando o Plano Diretor vigente foi instaurado. Dentro disso, também abordou a dinâmica de expansão da cidade, introduzindo o sistema GeoSuzano de análise territorial aos participantes.