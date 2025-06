LANCE LIVRE 15-06-2025

Festa de Nossa Senhora de Fátima

A Câmara de Mogi das Cruzes aprovou projeto que institui na cidade a Festa de Nossa Senhora de Fátima, realizada na Vila Jundiaí. A iniciativa é do vereador Johnross (PRD).



1980

A festa começou a ser celebrada por volta da década de 1980 por meio da influência de imigrantes portugueses e seus descendentes.



13 de maio

A celebração é realizada anualmente em 13 de maio, em homenagem à primeira aparição de Nossa Senhora na cidade de Fátima, em Portugal, evento reconhecido mundialmente pela Igreja Católica.



R$ 771,4 milhões em Ferraz

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos estima obter uma receita total de R$771,4 milhões no ano que vem, contra uma projeção reavaliada para este ano de R$722 milhões. Já o montante da despesa está calculado em R$757,1 milhões para 2026, contra R$684,6 milhões em 2025.



Números

Os números fazem parte do projeto de lei que dispõe sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), em tramitação na Câmara Municipal. O texto do Poder Executivo inclusive passou por audiência pública presencial e virtual na Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade (CPOFC) da Câmara.



Estimativa

Para o secretário municipal da Fazenda Pedro Paulo Teixeira Junior, a estimativa de arrecadação total leva em consideração a realidade econômica da municipalidade, no entanto, os cálculos finais serão feitos, de fato, na Lei Orçamentária Anual (LOA), a ser enviada para o Poder legislativo até o dia 30 de setembro.