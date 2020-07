Lance Livre 15-07-2020

Estevam Galvão

O deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira (DEM) será o convidado desta quarta-feira, às 11 horas, do DS Entrevista.

Ações

O parlamentar vai falar sobre as ações adotadas na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) sobre o combate à Covid-19, panorama político em Suzano e eleições. Também vai fazer um balanço do seu trabalho na Alesp.

Vereador Jean Lopes

O vereador Jean Lopes, da Câmara de Mogi das Cruzes, testou positivo para a Covid-19 e está em isolamento. Ele fez o comunicado nas redes sociais. “Desde que começou a pandemia, não deixei de trabalhar um dia sequer. Infelizmente, mesmo tomando todos os cuidados, fui diagnosticado, neste domingo (12/07), com a Covid-19”, disse o vereador.

Trabalho feito de casa

Segundo ele, o trabalho será feito de casa remotamente para cumprir a quarentena, de acordo com as orientações médicas. “Como sempre digo: estamos em guerra com um mal invisível, quem puder fique em casa, mas se precisar sair use máscara e álcool gel”, afirmou Jean.

Pesquisa sobre a quarentena

A maior parte dos brasileiros estima que a quarentena não deve passar do final do ano. É o que aponta a terceira onda do estudo Opiniões Covid-19, realizado entre 18 a 22 de junho.

44%

A pesquisa identificou que 44% das pessoas não acreditam que o distanciamento social, ocasionado pela Covid-19, acabe nos próximos meses, mas tampouco pensa que ele se estenderá por 2021 - apenas 19% acreditam que a quarentena perdure no próximo ano.

Entrevistados

A pesquisa realizada pela Perception, Engaje! Comunicação e Brazil Panels, entrevistou 525 pessoas online, em todas as regiões do Brasil, homens e mulheres com mais de 18 anos, das classes ABCD, com margem de erro de mais ou menos 4,05%, para saber a opinião dos brasileiros sobre o cenário da pandemia.