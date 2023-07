LANCE LIVRE 15-07-2023

Suzano recebe certificado

A Prefeitura de Suzano foi premiada como uma das integrantes do programa “Recompondo Saberes”, ação promovida pelo Serviço Social da Indústria (Sesi-SP) em prol do combate à defasagem escolar.



Ensino remoto

A iniciativa visa suprir demandas decorrentes do ensino remoto ocasionado pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Na oportunidade, o secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, representou a Prefeitura em cerimônia no Teatro do Sesi, na Avenida Paulista, região central da cidade de São Paulo.



Presidente do PP dá apoio à Saulo Souza

O deputado federal e presidente estadual do Partido Progressistas (PP) Maurício Neves esteve em Poá para conhecer o diretório municipal da legenda e inaugurar a Sala Azul, que é um espaço de convivência e apoio para famílias e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no município. Na ocasião, ele ainda garantiu apoio a candidatura a prefeito do ex-vereador e presidente do PP na cidade, Saulo Souza, quem, segundo ele, é prioridade nos quadros do partido no Estado.



Asfalto na Estrada do Marengo

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, foi conferir nesta sexta-feira (14) a aplicação do novo asfalto na Estrada do Marengo, localizada na região norte da cidade. A porção suzanense da via, que tem 600 metros de extensão, estava sendo preparada há alguns meses para receber o trabalho de recapeamento. Neste período, foram realizadas obras relacionados à instalação de guias, sarjetas e sarjetões e limpeza da rede de drenagem, além de troca e reforço do solo.



Calçadas

Ao longo da via, também foram promovidas melhorias nas calçadas, para aprimorar também a mobilidade de pedestres. A partir de agora, serão iniciados os serviços relacionados à zeladoria e sinalização.