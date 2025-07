LANCE LIVRE 15-07-2025

Semana Católica agora é lei

A lei municipal que institui a Semana Católica no calendário oficial de eventos da cidade, foi publicada no sábado (12), no Diário Oficial Eletrônico de Suzano, com a finalidade de desenvolver atividades de cunho social, cultural e religioso. O autor da legislação é o vereador João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo. A informação é da assessoria de imprensa da Câmara.



Atividades

De acordo com a lei, as atividades devem ser desenvolvidas na última semana de agosto. Para João Sabugo, a Semana Católica é momento de reunir fiéis e a comunidade suzanense para “um tempo de ação e renovação da fé”. “Também tem o objetivo de destacar a importância do trabalho social realizado pelas instituições, sejam elas escolas, as pastorais, as conferências de São Vicente de Paulo, das irmãs de caridade, dos trabalhos dos leigos e outros movimentos que se dedicam a aliviar o sofrimento do próximo”, completa.



Respeito à diversidade de crenças

Para João Sabugo, o projeto ainda ressalta o respeito à diversidade de crenças e reforça a garantia das liberdades de expressão e religiosa, em conformidade com a laicidade do Estado, como assegura a Constituição Federal.



Rede Feminina

Ao lado da esposa Débora Raffoul, o prefeito Pedro Ishi (PL) participou do jantar dos 70 anos da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Suzano. Ele disse que o grupo, hoje presidido pela Fernanda Verasto com vice-presidência de Marilia Mathias, executa trabalho para colaborar com a vida de mulheres ao longo de décadas.