LANCE LIVRE 15-08-2023

Delegacia da Mulher

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) participou, na semana passada, do evento de oito anos da Delegacia de Defesa da Mulher de Suzano, na companhia da primeira-dama Larissa Ashiuchi e da delegada Silmara Marcelino.



Proteção

Situado na Rua Presidente Nereu Ramos, região central da cidade, o espaço é referência na proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, seja ela física, moral ou sexual, contabilizando cerca de 1,1 mil atendimentos anuais por meio da equipe liderada pela delegada Silmara Marcelino.



2015

Criada em agosto de 2015 pela Polícia Civil, a delegacia realiza atendimento às mulheres vítimas da violência, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.



Aparato

Além da delegacia especializada e da Sala Rosa, Suzano ainda conta com a Patrulha Maria da Penha, da GCM, voltada para a vigilância e o combate a situações de abuso e violência doméstica.





24 horas

Atualmente, uma das reivindicações na cidade é para que a Delegacia da Mulher de Suzano funcione 24 horas. O Estado analisa a solicitação.



Capacitação para servidores

Agilizar e potencializar o processo de conveniamento entre Estado e municípios paulistas é o propósito do curso sobre Sistema Demandas de Convênios, promovido pela Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não Governamentais, vinculada à Secretaria estadual de Governo e Relações Institucionais. O curso terá início em 14 de agosto, envolvendo cerca de 200 técnicos de 57 cidades das regiões da Grande SP, Jundiaí e Baixada Santista.