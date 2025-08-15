LANCE LIVRE 15-08-2025

Sindicato Rural de Mogi

Em sessão solene externa realizada na terça-feira, 12, a Câmara de Mogi das Cruzes outorgou título de “Honra ao Mérito” ao Sindicato Rural de Mogi das Cruzes pelos 60 anos da entidade, na sede da instituição.



Decreto

A homenagem obedece ao Decreto Legislativo n.° 263/2025 e é de autoria do vereador Vitor Emori (PL), que presidiu os trabalhos legislativos, com o vereador Edu Ota (Pode) na primeira secretaria.



Junji Abe

Junji Abe, presidente de honra do Sindicato Rural e ex-prefeito de Mogi, foi mais um a reconhecer a trajetória da instituição. “Obrigado à Câmara e ao vereador Emori por esta bela homenagem. São 60 anos de uma gloriosa história”.



Rodrigo Ashiuchi

O secretário municipal de Verde e Meio Ambiente da cidade de São Paulo e ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), foi outra autoridade a prestigiar a comemoração. “Dizem que sozinho caminha-se mais rápido. Porém, em conjunto, chega-se mais longe. O Sindicato Rural de Mogi é a prova disso. Trata-se de uma entidade da qual saíram grandes líderes políticos, como ex-prefeito e vereadores, e que é motivo de inspiração e respeito por parte de produtores de toda a Região e do País”.



Fábrica de Inteligência Artificial na Segurança

A Polícia Militar de São Paulo (PMESP) anunciou planos para criar uma “Fábrica de Inteligência Artificial”, com o objetivo de desenvolver soluções tecnológicas para otimizar operações internas e reforçar a segurança pública.



Pré-projeto

De acordo com o pré-projeto, a iniciativa visa centralizar a criação, o treinamento e a aplicação de modelos de IA, que ajudarão desde o planejamento estratégico até ações de campo, utilizando dados integrados e algoritmos capazes de oferecer respostas rápidas e precisas às demandas operacionais.