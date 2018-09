Lance Livre 15-09-2018

Prévias?

As eleições deste ano - para escolher presidente, governador, deputados federal e estadual, além de senadores - vão servir como importante termômetro para o pleito de 2020 - quando serão escolhidos prefeitos e vereadores.

Movimentação

política

Já existe movimentação no cenário político de candidatos aos cargos de deputados que podem ter seus nomes mencionados para disputar eleições nas câmaras municipais, casos não vençam neste ano.

Acessibilidade

A Prefeitura concluiu a acessibilidade digital no portal online da entidade pública. Agora, a plataforma conta com dispositivos capazes de realizar a leitura de publicações às pessoas com deficiência visual, por exemplo.

Inclusão

A inclusão compreende ainda ferramentas para acessibilidade de daltônicos e indivíduos com restrições motoras.

Site da Câmara

O site da Câmara também já é adaptado e possui, inclusive, o Selo de Acessibilidade Digital, oferecido pela prefeitura de São Paulo.

Novos recursos

Os novos recursos disponíveis seguem as recomendações do Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG) e estão localizados em uma barra na parte superior do site da prefeitura: www.suzano.sp.gov.br.

Acesso aos links

A partir desta aba, é possível acessar os links com orientações que permitem a adaptação da plataforma. Basicamente, serão oferecidos downloads de softwares que suprem as necessidades das pessoas com deficiência, como, por exemplo, a leitura das páginas que o indivíduo deseja explorar dentro do site.

Ferramentas

De acordo com a publicação da administração municipal, as principais ferramentas disponibilizadas incluem o Alto Contraste, para pessoas com daltonismo; Aumento e Diminuição do Tamanho das Letras, para pessoas com problemas visuais; Acesso das Informações por Teclado, para pessoas com restrições motoras; e Descrição de Imagens, para deficientes visuais.