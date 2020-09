Lance Livre 15-09-2020

Convenções

O final de semana marcou as convenções de partidos por todo o Alto Tietê.

Apoio de Estevam a Marcus Melo

Em Mogi das Cruzes, o deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira participou da convenção do DEM. Na ocasião, ele declarou apoio à campanha de reeleição do prefeito de Mogi, Marcus Melo.

Marcos Furlan

Realizada no sábado (dia 12/09), a convenção do DEM, em Mogi, confirmou o nome do vereador Marcos Furlan para a reeleição na Câmara, com objetivo de “formar time para fazer o partido crescer na cidade”.

Domingo

Já no domingo (dia 13/09), Estevam reforçou seu apoio à candidatura de Claudio do Prado e Edney Campos para os cargos de prefeito e vice, em Salesópolis, junto com um time de vereadores. Estevam também apoia a reeleição do vereador Claudinei José de Oliveira, o Nei.

Poá

O prefeito de Poá, Gian Lopes, realizou convenção no final de semana e confirmou Marquinhos Indaiá, como candidato a vice na chapa.

Manutenção

da chapa

Com isso, os dois mantêm a mesma chapa para disputar a reeleição deste ano.

Segue na

campanha

Em Suzano, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), também manteve o vice na chapa majoritária. Walmir Pinto segue na campanha que disputará a reeleição.

PT de Itaquá

O Partido dos Trabalhadores (PT) de Itaquaquecetuba formalizou no último domingo (13) a candidatura do empreendedor Fabiano Soares à Prefeitura de Itaquaquecetuba. A legenda tratou o momento como histórico, uma vez que foi selada a aliança entre petistas e o PSOL e confirmado o nome do advogado Adervaldo dos Santos como vice na coligação petista que foi batizada como "Um novo caminho para Itaquá".

Haddad

Apesar de virtual, o evento reuniu nomes do PT, como o presidenciável Fernando Haddad; a presidente do PT, Gleisi Hoffman, o ex-senador Eduardo Suplicy e o deputado federal Paulo Teixeira.