LANCE LIVRE 15-09-2023

PSB quer emplacar candidatos a vereadores e prefeitos

O novo coordenador do PSB no Alto Tietê, David Ramalho, iniciou articulação com representantes do partido nas cidades da região. Um dos objetivos é lançar candidatos a vereadores em todos os municípios. Ele também estuda emplacar nomes de candidatos a prefeito.



Reunião

Ramalho se reuniu com o ex-deputado estadual Francisco Moacir Bezerra de Melo, o Chico Bezerra, presidente da sigla em Mogi das Cruzes. Também esteve com Rogério Oliveira (Suzano) e a vice-prefeita de Santa Isabel, Teresinha Pedroso. Geraldinho do Sindicado (Poá) também recebeu a visita do coordenador.



Homem de confiança

Ramalho é homem de confiança do deputado estadual Caio França e tem articulado as regiões em nome do deputado para fortalecer o partido para as eleições do ano que vem.



Festa do Seminário da Diocese

Acontece no domingo, 17 de setembro, a tradicional Festa do Seminário Diocesano Sagrado Coração de Jesus, no Sítio Tabor, sempre com o tema “Diocese Unida trabalhando pelas vocações”.



24ª edição

Neste ano, o evento chega à 24ª edição e a abertura será com missa, às 8 horas, presidida pelo bispo diocesano, dom Pedro Luiz Stringhini, no palco principal, e concelebrada pelos sacerdotes reitores e formadores do seminário. “O evento é sempre muito aguardado, pois reúne as famílias dos seminaristas, paroquianos e atrai centenas de pessoas do Alto Tietê e região e tem como objetivo unir toda a Diocese em oração, no trabalho e na ajuda às vocações e no processo formativo dos seminaristas, e a renda arrecadada é para auxiliar na manutenção e na formação dos futuros sacerdotes”, informou a assessoria.