Lance Livre 15-10-2019

Debate ‘Vidas

em Jogo’

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) promove no próximo dia 21, em Mogi das Cruzes, o debate “Vidas em Jogo – Mulher, Saúde e Violência”. Pensado para o Outubro Rosa, o evento tem a parceria da Trilhando Caminhos Comunik e colocará em evidência a importância sobre a saúde da mulher, assim como também os polêmicos assuntos sobre direitos sexuais, violência obstétrica e a recente Lei da Cesárea.

Convidados

Entre os convidados estão a procuradora de Justiça Criminal Sandra Jardim, que atuou no caso Isabela Nardoni; a promotora de Justiça Fabiana Dal’mas Paes, vice-presidente da Associação Brasileira das Mulheres da Carreira Jurídica; a advogada Alessandra Caligiuri Pinto, especialista em Direito da Mulher; a médica Marilene Melo, presidente da Associação Brasileira de Mulheres Médicas; e Geraldo Reple, vice-presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (Cosems-SP).

Evento a partir

das 13h30

O evento “Vidas em Jogo” será realizado a partir das 13h30 no Anfiteatro do Prédio II da Prefeitura de Mogi das Cruzes e tem entrada franca.

Santa Casa

Aproximadamente 70 funcionários da Santa Casa de Suzano participaram de uma palestra. A atividade aconteceu no auditório da unidade de saúde e foi realizada pela Associação dos Amigos da Santa Casa de Suzano (Amisc).

Palestrante

O palestrante, que é Development Manager, da RBC Consultoria e Treinamento, Agostinho Caporali, abordou temas sobre o relacionamento familiar; trabalho com responsabilidade, flexibilidade, vitimização, protagonismo, ganhador, perdedor, entre outros.

Presidente

da Amisc

Segundo explicou o presidente da AMISC, José Renato da Silva, esta palestra foi uma ação importante porque teve como objetivo, além de valorizar o profissional da unidade de saúde, mas também de oferecer conhecimento para as questões do cotidiano.