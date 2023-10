LANCE LIVRE 15-10-2023

Dia do Professor

Nove em cada dez estudantes afirmam confiar em seus professores e 87% os enxergam como exemplos positivos. Essa constatação faz parte da pesquisa Educação na perspectiva dos estudantes e suas famílias, realizada pelo Datafolha a pedido do Itaú Social, Fundação Lemann e BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).



Proximidade

O estudo também mostra que os docentes têm boa proximidade com os estudantes, pois 81% dos alunos contam que não possuem problemas na relação com seus professores, enquanto que apenas 19% discordam dessa afirmação.



Períodos

Os períodos de Alfabetização e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) têm maior facilidade no relacionamento (87% e 86%) em comparação com os Anos Finais (6º ao 9º ano) e Ensino Médio, com 77% e 78%, respectivamente.



Interação

Na interação com as famílias, 72% dos estudantes e seus familiares responderam que contam com os professores para esclarecer dúvidas, com percentuais mais altos entre os alunos de Alfabetização (78%) e Anos Iniciais (77%).



Santa Casa

de Mogi

Está prevista para a próxima semana reunião na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes para intermediar o diálogo entre a Prefeitura e a Santa Casa da Cidade com o objetivo de evitar o fechamento do Pronto-Socorro (PS) da filantrópica. A decisão do Legislativo em liderar a conciliação entre as partes surgiu em reunião na manhã desta quarta-feira, 11, na própria sede da Santa Casa.



5 de julho

A Prefeitura foi informada pela Santa Casa sobre a intenção de romper o convênio do PS no último dia 5 de julho. O encontro foi agendado pelo vereador Otto Rezende (PSD), presidente da Comissão Permanente de Saúde, Zoonoses e Bem-estar Animal.