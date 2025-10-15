LANCE LIVRE 15-10-2025

Ranking do emprego

O Governo do Estado de São Paulo criou um ranking com as 50 cidades campeãs de emprego. Os números divulgados nesta terça-feira (14) são do mês de agosto.



Acumulado

O estado de São Paulo criou no acumulado do ano (janeiro a agosto) 437 mil empregos com carteira assinada, equivalente a quase 2 mil postos de trabalho por dia.



Lista da região

A lista geral dos municípios traz Mogi das Cruzes (14º), Poá (23º) e Itaquaquecetuba (30º).



Números

Os números representam 29% do total de empregos criados no Brasil no mesmo período. São da Fundação Seade, com base nas informações do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Setores

Houve aumento dos empregos no setor de Serviços (228 mil), Comércio (50 mil), Indústria (73 mil), Construção (47 mil) e na Agricultura (38 mil).





45 mil

Somente no mês de agosto foram criados 45 mil empregos com carteira assinada no estado de São Paulo, decorrentes de 706 mil admissões e 661 mil desligamentos, com o estoque de empregos formais alcançando 14,8 milhões.



TCE

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), comemorou a classificação da Prefeitura de Suzano entre uma das 25 administrações municipais paulistas homenageadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) pelo desempenho efetivo na gestão pública (O DS trouxe reportagem na edição desta terça-feira). A classificação é com base nos resultados do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M) referentes ao exercício de 2024.