Lance Livre 15-11-2018

Doria

O governador eleito de São Paulo, João Doria (PSDB), tem repetido que “vai governar para todos”, independente do apoio ou não que tenha recebido de prefeitos das cidades das regiões do Estado.

Alto Tietê

No Alto Tietê, incluindo Suzano, muitos prefeitos decidiram optar por Márcio França (PSB), concorrente direto de Doria no segundo turno.

No caso de Suzano

No caso de Suzano, quem deve ser o principal porta-voz das demandas da cidade é o deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira (DEM), que apoiou Doria e subiu com o tucano em palanques políticos.

Jantar entre

amigos

Nesta semana, inclusive, Estevam participou de um “jantar entre amigos”, em São Paulo, com Doria e o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB).

Reuniões

Ao que tudo indica no início de 2019, logo quando assumir o cargo, Doria deve “chamar reuniões” com prefeitos ligados aos Consórcios Regionais, como Condemat e do ABC, para ouvir reivindicações e demandas que poderão ser atendidas.

Sipat em Mogi

A Prefeitura de Mogi das Cruzes inicia na segunda-feira (19/11) a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat) 2018, com o tema "Bem-estar/ Estar bem".

Bem-estar

Como nos anos anteriores, a ênfase será a qualidade de vida e bem-estar dos colaboradores. A abertura será às 8h30, no auditório da Prefeitura.

Palestra

Na sequência, às 9h, a palestra “Dores musculares e articulares sob a ótica das 5 leis biológicas”, com a fisioterapeuta Roberta Fioravante. E às 10h, a palestra “A base de tudo” será ministrada pela empresa Ergonomos. A programação segue até o dia 23.

Treinamentos

Treinamentos de segurança são feitos periodicamente ao longo do ano.