Lance Livre 15-11-2019

‘Olho na Escola’

Um mês após o lançamento oficial, o aplicativo ‘Olho na Escola’ do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) já possui mais de 16 mil escolas da rede pública em seu cadastro. As informações são do site do TCE.

Ferramenta

A ferramenta permite que o interessado – pais, alunos, professores, diretores, funcionários, e outros – participe da gestão das unidades escolares com o envio de sugestões, elogios e reclamações.

Balanço

De acordo com balanço divulgado pelo Tribunal de Contas, desde sua implantação, em 11 de outubro, o aplicativo já conta com 16.891 escolas cadastradas – 5.724 municipais (exceto as da rede da Prefeitura da Capital) e 11.167 sob a responsabilidade do Estado.

Download

Disponível para download nas lojas digitais de aplicativos Play Store e Apple Store, a ferramenta, desenvolvida pelo Departamento de Tecnologia da Informação (DTI), já foi baixada 2.690 vezes.

Balanço

No período de 31 dias – entre 12 de outubro a 12 de novembro –, a quantidade de elogios à qualidade da Educação nas escolas da rede pública do Estado de São Paulo foi superior às reclamações e sugestões. O aplicativo registrou 186 elogios, 77 reclamações e 42 sugestões direcionadas aos gestores das unidades escolares.

Elogios

Dos elogios, 156 foram encaminhados para escolas da rede municipal e 30 para as unidades estaduais. Desse total, interagiram com a plataforma, pais ou responsáveis (61), funcionários (54), professores (36), alunos (5) e outros (30). Os docentes acumulam o maior número de mensagens recebidas, com 66 elogios, no total. Em seguida, aparece a merenda escolar, com 31 registros.

Levantamento

Ainda segundo o levantamento, a maior parte das reclamações refere-se a unidades escolares estaduais (40), e são oriundas do descontentamento de pais ou responsáveis (45) e de alunos (11). Entre as queixas mais comuns aparecem às relativas à segurança, faltas excessivas de professores às aulas, ventilação, ausência de professores para disciplina, uniformes e variedade da merenda.